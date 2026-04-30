Aperam’ın net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda gerilerken, satış gelirleri arttı

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 29 milyon € net kâra kıyasla 3 milyon € net kâr kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 18 milyon € net zarara kıyasla kâra geçti. Şirketin satış gelirleri, sevkiyatlardaki artışa bağlı olarak çeyreklik bazda %16 artışla 1,58 milyar € seviyesine yükselirken, yıllık bazda %5 düşüş gösterdi. Aperam’ın düzeltilmiş AVFÖK’ü ise önceki çeyrekte kaydedilen 67 milyon €’ya kıyasla %34,3 ve yıllık %4,7 artışla 90 milyon € oldu.

İlk çeyrekte Aperam’ın çelik sevkiyatları, Avrupa’daki dönemsel toparlanmanın etkisiyle önceki çeyreğe kıyasla %11 ve yıllık %7,3 artışla 617.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin faaliyet kârı, önceki çeyrekte kaydedilen 29 milyon € faaliyet zararına ve geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 11 milyon € faaliyet zararına kıyasla 34 milyon € oldu. Aperam’ın paslanmaz ve silisli çelik segmentinde satış gelirleri, sevkiyatlardaki %3,6’lık ve ortalama satış fiyatlarındaki %10,3’lük artışa bağlı olarak önceki çeyreğe kıyasla %13,7 artışla 993 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş AVFÖK’ün ilk çeyreğe kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olmasını beklediğini açıkladı. Aperam ayrıca güçlü kârlılık ve etkin entegre değer zinciri sayesinde işletme sermayesindeki dönemsel etkilere rağmen ikinci çeyrekte net mali borcun hafifçe düşmesini öngörüyor.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Aperam CEO’su Sud Sivaji, şirketin son üç yılın en iyi yıl başlangıcını gerçekleştirdiğini ve güçlü ilk çeyrek performansının çeşitlendirilmiş iş modelini desteklediğini söyledi. 2026 yılında jeopolitik zorluklar ve enerji piyasalarındaki oynaklığa rağmen tüm segmentlerin değer artışına katkı sağladığını belirten Sivaji, Aperam’ın sadece Avrupa merkezli bir paslanmaz çelik şirketi olmadığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Avrupa’da yalnızca piyasa toparlanmasını beklemediklerini, yapısal bir değişimden faydalandıklarını belirten Sivaji, yaklaşan ticaret koruma düzenlemelerinin Aperam’ın “Avrupa avantajından” yararlanması için güvenli bir çerçeve sunduğunu ve şirketin küresel dönüşüm projelerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.