 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Aperam...

Aperam 2025’in üçüncü çeyreğinde zayıf piyasa kaynaklı net zarar bildirdi

Salı, 11 Kasım 2025 14:50:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Aperam, bir önceki çeyrekte kaydedilen 19 milyon € net kâra ve 2023 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 179 milyon € net kâra kıyasla 21 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri tatil dönemine ve zayıf piyasa koşullarına bağlı olarak çeyreklik bazda %14,7 ve yıllık %5,6 düşüşle 1,41 milyar € seviyesinde yer aldı. Öte yandan Aperam’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü ikinci çeyreğe kıyasla %33,9 ve yıllık %25,2 düşüşle 74 milyon € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca üçüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %4,1 ve yıllık %8,1 artışla 567.000 mt seviyesine çıktı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Aperam, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 219 milyon € net kâra kıyasla 20 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %1,3 düşüşle 4,72 milyar € seviyesine geriledi. Aynı dönemde Aperam’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %13,3 artışla 272 milyon € seviyesine inerken, çelik sevkiyatları yıllık %2,9 düşüşle 1,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını %72 artırdı

06 Kas | Çelik Haberler

Aperam’ın net kârı 2025’in ilk yarısında sertçe düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in net kârı 2025’in ilk yarısında sertçe yükseldi, vergilerin baskısına rağmen büyüme bekleniyor

31 Tem | Çelik Haberler

Aperam birinci çeyrekte 18 milyon € net zarar açıkladı

02 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal ilk çeyrek için mali sonuçlarını açıkladı, demir cevheri sevkiyatları güçlü seyrediyor

30 Nis | Çelik Haberler

Aperam 2024’te net kârını artırdı, 2025’in ilk çeyreğine dair beklentileri aşağı yönlü

10 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal 2024’te net kârını artırdı

06 Şub | Çelik Haberler

Aperam üçüncü çeyrekte net kâra döndü

08 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in satış geliri fiyatların gevşemesiyle Ocak-Eylül döneminde geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

Aperam ikinci çeyrekte net kâr kaydetti, AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte artmasını bekliyor

05 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis