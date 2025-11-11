Aperam 2025’in üçüncü çeyreğinde zayıf piyasa kaynaklı net zarar bildirdi

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Aperam, bir önceki çeyrekte kaydedilen 19 milyon € net kâra ve 2023 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 179 milyon € net kâra kıyasla 21 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri tatil dönemine ve zayıf piyasa koşullarına bağlı olarak çeyreklik bazda %14,7 ve yıllık %5,6 düşüşle 1,41 milyar € seviyesinde yer aldı. Öte yandan Aperam’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü ikinci çeyreğe kıyasla %33,9 ve yıllık %25,2 düşüşle 74 milyon € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca üçüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %4,1 ve yıllık %8,1 artışla 567.000 mt seviyesine çıktı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Aperam, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 219 milyon € net kâra kıyasla 20 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %1,3 düşüşle 4,72 milyar € seviyesine geriledi. Aynı dönemde Aperam’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %13,3 artışla 272 milyon € seviyesine inerken, çelik sevkiyatları yıllık %2,9 düşüşle 1,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.