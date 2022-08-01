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Aperam’ın satış gelirleri ilk yarıda sertçe yükseldi

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 11:48:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Aperam’ın net kârı birinci çeyrekte kaydedilen 187 milyon €’a ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 213 milyon €’a kıyasla 317 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %8 ve yıllık %93,1 artışla 2,46 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte, şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %10,7 ve yıllık %53,4 artışla 402 milyon € oldu. Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları Avrupa’da alıcıların nikel arzındaki sıkıntı ve stoklardaki düşüş nedeniyle yeni alımlara temkinli yaklaşmasına bağlı olarak bir önceki çeyreğe kıyasla %6 düşüşle ve yıllık %32 artışla 635.000 mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında, şirketin net kârı bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 329 milyon €’ya kıyasla 504 milyon €’ya yükselirken, satış gelirleri yıllık %92,8 artarak 4,72 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Aperam’ın AVFÖK’ü yıllık %75 artışla 765 milyon € seviyesine çıkarken, çelik sevkiyatları yıllık %34,3 artışla 1,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam CEO’su Timoteo Di Maulo, şirketin zorlu piyasa koşullarına rağmen üst üste altıncı kez rekor sonuçlar elde ettiğini belirtti. Avrupa’da olumsuz piyasa koşullarının ciddi boyuta ulaştığını ifade eden Di Maulo, nakit akışına odaklanarak ikinci çeyrekte borcun azaltıldığını söyledi. Ayrıca önümüzdeki çeyreklerde piyasadaki gelişmeler doğrultusunda nakit akışının artmasını beklediklerini ekledi.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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