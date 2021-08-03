Aperam’ın satış gelirleri ilk yarıda %31 artış gösterdi

Salı, 03 Ağustos 2021 15:45:23 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte, Aperam’ın net kârı çeyreklik bazda %83,6 ve yıllık %914,3 artışla 213 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %8,5 ve yıllık %55,5 artışla 1,27 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %54,8 ve yıllık %453,1 artışla 271 milyon € oldu. İkinci çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %2,4 düşüşle 481.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında ise, şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 50 milyon €’ya kıyasla 329 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri yıllık %31 artışla 2,45 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %213,7 artışla 458 milyon € oldu. Yılın ilk altı ayında Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %19,6 artışla 974.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam CEO’su Timoteo Di Maulo, “Stok alımlarla artan talep, genişleyen küresel tedarik zincirleri ve yüksek hammadde fiyatlarından kaynaklanan olumlu etkiler bir süre sonra ortadan kalkacak olsa da, yılın ikinci yarısında bu olumlu koşulların devam etmesini bekliyoruz,” şeklinde yorum yaptı.