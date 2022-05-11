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Aperam’ın satış gelirleri birinci çeyrekte arttı, AVFÖK’ü rekor seviyeye ulaştı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 11:22:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Aperam’ın net kârı dördüncü çeyrekte kaydedilen 438 milyon € ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 116 milyon €’a kıyasla 187 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %62,5 ve yıllık %93,1 artışla 2,26 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %5,2 ve yıllık %107,4 artışla 363 milyon € oldu.

Birinci çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları Avrupa’da mevsimsel olarak artan paslanmaz çelik satışları sayesinde bir önceki çeyreğe kıyasla %58,7 ve yıllık %36,5 artışla 673.000 mt seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre Aperam birinci çeyrekte üst üste beşinci kez rekor seviyede AVFÖK elde etti. Şirket ikinci çeyrekte AVFÖK’ünün birinci çeyreğe göre daha yüksek bir seviyede yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği mali sonuçlar 

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