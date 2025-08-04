Aperam’ın net kârı 2025’in ilk yarısında sertçe düştü

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Aperam, birinci çeyrekte kaydedilen 18 milyon € net zarar ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 59 milyon € net kâra kıyasla 19 milyon € net kâr elde ederken, satış geliri bir önceki çeyreğe kıyasla %0,2 düşüş ve yıllık %1,2 artışla 1,65 milyar € oldu. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik ve yıllık bazda %30,2 artışla 112 milyon € seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin çelik sevkiyatları da bir önceki çeyreğe kıyasla %2,8 ve yıllık %1,4 artışla 591.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 40 milyon €’ya kıyasla 1 milyon € net kâr elde ederken, satış geliri yıllık %0,6 artışla 3,31 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %40,4 artarak 198 milyon €’ya çıktı. Aynı dönemde Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %0,2 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.