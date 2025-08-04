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Aperam’ın net kârı 2025’in ilk yarısında sertçe düştü

Pazartesi, 04 Ağustos 2025 15:23:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Aperam, birinci çeyrekte kaydedilen 18 milyon € net zarar ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 59 milyon € net kâra kıyasla 19 milyon € net kâr elde ederken, satış geliri bir önceki çeyreğe kıyasla %0,2 düşüş ve yıllık %1,2 artışla 1,65 milyar € oldu. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik ve yıllık bazda %30,2 artışla 112 milyon € seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin çelik sevkiyatları da bir önceki çeyreğe kıyasla %2,8 ve yıllık %1,4 artışla 591.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 40 milyon €’ya kıyasla 1 milyon € net kâr elde ederken, satış geliri yıllık %0,6 artışla 3,31 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %40,4 artarak 198 milyon €’ya çıktı. Aynı dönemde Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %0,2 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

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