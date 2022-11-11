Aperam’ın net kârı enerji sıkıntısına rağmen Ocak-Eylül döneminde artış gösterdi

Cuma, 11 Kasım 2022 11:50:13 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte Aperam’ın net kârı ikinci çeyrekte kaydedilen 317 milyon €’a ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 201 milyon €’a kıyasla 121 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %26 düşüş ve yıllık %44,6 artışla 1,82 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte, şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %41,5 ve yıllık %15,4 düşüşle 235 milyon € oldu.

Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları Avrupa’daki müşterilerin stok eritmeleri nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %20 düşüş ve yıllık %20,6 artışla 508.000 mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde, şirketin net kârı bir önceki yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 530 milyon €’ya kıyasla 625 milyon €’ya yükselirken, satış gelirleri yıllık %76,4 artarak 6,54 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Aperam’ın AVFÖK’ü yıllık %39,8 artışla 1 milyar € seviyesine çıkarken, çelik sevkiyatları yıllık %30,1 artışla 1,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam CEO’su Timoteo Di Maulo, “Aperam’ın Brezilya’daki değer zinciri ve istikrarlı faaliyetleri, Avrupa’daki enerji sıkıntısına rağmen üçüncü çeyrekte iyi sonuçlar ve önemli miktarda serbest nakit akışı elde etmemizi sağladı,” dedi.