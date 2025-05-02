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Aperam birinci çeyrekte 18 milyon € net zarar açıkladı

Cuma, 02 Mayıs 2025 12:31:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA 2025’in birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Aperam geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 19 milyon € net zarara kıyasla 18 milyon € net zarar elde ederken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %12,7 artışla ve yıllık yatay seyrederek 1,66 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü yıllık %56,4 artışla 86 milyon € oldu.

Birinci çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları mevsimsel faktörler nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %13,9 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 575.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirket ikinci çeyrekte AVFÖK değerinin birinci çeyreğe göre daha yüksek bir seviyede yer alacağını tahmin ediyor. Aperam’ın CEO’su Timoteo Di Maulo, “Piyasada dalgalanmalar devam ettiği için yılın geri kalanına dair sağlıklı bir tahmin yapmak zor. Ancak esnek ve dayanıklı bir şirket olarak hissedarlarımıza değer sağlamaya devam edeceğimize söz veriyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

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