Aperam 2024’te net kârını artırdı, 2025’in ilk çeyreğine dair beklentileri aşağı yönlü

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki çeyrekte kaydedilen 179 milyon € net kâra kıyasla 12 milyon € net kâr kaydederken, satış gelirleri çeyreklik bazda %1,5 ve yıllık %5,2 düşüşle 1,7 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte şirketin AVFÖK’ü üçüncü çeyreğe kıyasla %17,2 ve yıllık %110,9 artışla 116 milyon € oldu.

Öte yandan dördüncü çeyrekte Aperam’ın çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %18,1 ve yıllık %6,6 düşüşle 505.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılında şirketin net kârı 2023 yılında kaydedilen 203 milyon €’ya kıyasla 231 milyon € seviyesine gerilerken, satış gelirleri hammadde fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yıllık %5,1 gerilemeyle 6,25 milyar € oldu. Aperam’ın AVFÖK’ü, satış tonajının yükselmesi, ürün gamının genişlemesi ve yüksek kâr marjları sayesinde yıllık %17,1 artışla 356 milyon € seviyesinde yer alırken, sevkiyatları da yıllık %4,2 artışla 2,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam, Universal Stainless’ın satın alınmasına bağlı olarak önümüzdeki çeyrekte AVFÖK değerinin düşmesini ve net borçlarının artmasını bekliyor.