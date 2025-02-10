 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Aperam...

Aperam 2024’te net kârını artırdı, 2025’in ilk çeyreğine dair beklentileri aşağı yönlü

Pazartesi, 10 Şubat 2025 14:25:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki çeyrekte kaydedilen 179 milyon € net kâra kıyasla 12 milyon € net kâr kaydederken, satış gelirleri çeyreklik bazda %1,5 ve yıllık %5,2 düşüşle 1,7 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte şirketin AVFÖK’ü üçüncü çeyreğe kıyasla %17,2 ve yıllık %110,9 artışla 116 milyon € oldu.

Öte yandan dördüncü çeyrekte Aperam’ın çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %18,1 ve yıllık %6,6 düşüşle 505.000 mt seviyesinde yer aldı.

2024 yılında şirketin net kârı 2023 yılında kaydedilen 203 milyon €’ya kıyasla 231 milyon € seviyesine gerilerken, satış gelirleri hammadde fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yıllık %5,1 gerilemeyle 6,25 milyar € oldu. Aperam’ın AVFÖK’ü, satış tonajının yükselmesi, ürün gamının genişlemesi ve yüksek kâr marjları sayesinde yıllık %17,1 artışla 356 milyon € seviyesinde yer alırken, sevkiyatları da yıllık %4,2 artışla 2,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam, Universal Stainless’ın satın alınmasına bağlı olarak önümüzdeki çeyrekte AVFÖK değerinin düşmesini ve net borçlarının artmasını bekliyor.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal 2024’te net kârını artırdı

06 Şub | Çelik Haberler

Aperam üçüncü çeyrekte net kâra döndü

08 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in satış geliri fiyatların gevşemesiyle Ocak-Eylül döneminde geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

Aperam ikinci çeyrekte net kâr kaydetti, AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte artmasını bekliyor

05 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in net kârı ve satış gelirleri ilk yarıda geriledi

01 Ağu | Çelik Haberler

Aperam birinci çeyrekte net zarar kaydetti, AVFÖK’ünün ikinci çeyrekte artmasını bekliyor

07 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte düşüş gösterdi

02 May | Çelik Haberler

Aperam dördüncü çeyrekte net kâra döndü

13 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in net kârı 2023 yılında azaldı, talebe yönelik beklentiler olumlu

08 Şub | Çelik Haberler

Aperam üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti, sevkiyatları düştü

14 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis