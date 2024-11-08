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Aperam üçüncü çeyrekte net kâra döndü

Cuma, 08 Kasım 2024 14:11:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Aperam, bir önceki çeyrekte kaydedilen 59 milyon € net kâra ve 2023 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 42 milyon € net zarara kıyasla 179 milyon € net kâr açıklarken, satış geliri çeyreklik bazda %8,6 düşüşle ve yıllık %2,1 artışla 1,49 milyar € seviyesinde yer aldı. Öte yandan Aperam’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü ikinci çeyreğe kıyasla %15,1 ve yıllık %421,1 artışla 99 milyon € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca üçüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %5,8 ve yıllık %19,6 artışla 617.000 mt seviyesine yükseldi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Aperam’ın net kârı, 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 133 milyon €’ya kıyasla 219 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %5,1 düşüşle 4,78 milyar € seviyesine geriledi. Aynı dönemde Aperam’ın düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %3,6 düşüşle 240 milyon € seviyesine inerken, çelik sevkiyatları yıllık %7,7 düşüşle 1,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

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