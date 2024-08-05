Aperam ikinci çeyrekte net kâr kaydetti, AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte artmasını bekliyor

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Aperam, birinci çeyrekte kaydedilen 19 milyon € net zarar ve geçtiğimiz yılın kinci çeyreğinde kaydedilen 43 milyon € net kâra kıyasla 59 milyon € net kâr elde ederken satış geliri bir önceki çeyreğe kıyasla %1,2 ve yıllık %4,1 düşerek 1,63 milyar €’ya geriledi. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %56,3 artış ve yıllık %16,5 düşüşle 86 milyon € seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin çelik sevkiyatları da bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 düşüş ve yıllık %6 artışla 583.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 175 milyon €’ya kıyasla 40 milyon € net kâr elde ederken satış geliri yıllık %8,1 düşüşle 3,29 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %38,7 düşerek 141 milyon €’ya indi. Aynı dönemde Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %2,6 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam CEO’su Timoteo Di Maulo, “Oldukça zorlu geçen 7 çeyreğin ardından stokların azalmasıyla nihayet Avrupa paslanmaz piyasasında bir miktar iyileşme görüldü,” şeklinde yorum yaptı. Şirket üçüncü çeyreğe ilişkin AVFÖK’ünün ikinci çeyreğe kıyasla hafifçe artmasını bekliyor.