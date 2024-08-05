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Aperam ikinci çeyrekte net kâr kaydetti, AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte artmasını bekliyor

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 11:08:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte Aperam, birinci çeyrekte kaydedilen 19 milyon € net zarar ve geçtiğimiz yılın kinci çeyreğinde kaydedilen 43 milyon € net kâra kıyasla 59 milyon € net kâr elde ederken satış geliri bir önceki çeyreğe kıyasla %1,2 ve yıllık %4,1 düşerek 1,63 milyar €’ya geriledi. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %56,3 artış ve yıllık %16,5 düşüşle 86 milyon € seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin çelik sevkiyatları da bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 düşüş ve yıllık %6 artışla 583.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 175 milyon €’ya kıyasla 40 milyon € net kâr elde ederken satış geliri yıllık %8,1 düşüşle 3,29 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %38,7 düşerek 141 milyon €’ya indi. Aynı dönemde Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %2,6 artışla 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam CEO’su Timoteo Di Maulo, “Oldukça zorlu geçen 7 çeyreğin ardından stokların azalmasıyla nihayet Avrupa paslanmaz piyasasında bir miktar iyileşme görüldü,” şeklinde yorum yaptı. Şirket üçüncü çeyreğe ilişkin AVFÖK’ünün ikinci çeyreğe kıyasla hafifçe artmasını bekliyor.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

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