Aperam dördüncü çeyrekte net kâra döndü

Salı, 13 Şubat 2024 13:54:50 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2023 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki çeyrekte kaydedilen 42 milyon € net zarardan 70 milyon € net kâra dönerken satış gelirleri çeyreklik bazda %6 artışla ve yıllık %4 düşüşle 1,55 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte şirketin AVFÖK’ü üçüncü çeyreğe kıyasla %189,5 artışla ve yıllık %57,4 düşüşle 55 milyon € oldu.

Öte yandan dördüncü çeyrekte Aperam’ın çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %4,8 düşüşle ve yıllık %9,7 artışla 541.000 mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılında şirketin net kârı 2022 yılında kaydedilen 625 milyon €’ya kıyasla 203 milyon € seviyesine gerilerken satış gelirleri yıllık %19,2 düşerek 6,59 milyar € oldu. Aperam’ın AVFÖK’ü satış hacminin düşmesi beraberinde maliyet ve fiyat dengesizliği sebebiyle yıllık %73,1 düşüşle 304 milyon € seviyesinde yer alırken sevkiyatları da satış hacminin azalması ve satış fiyatlarının düşmesi sebebiyle yıllık %4,8 düşüşle 2,20 milyon mt seviyesinde kaydedildi.