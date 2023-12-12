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AMHSA hissedarlarının şirketin yapısına müdahale etmeleri yasaklandı

Salı, 12 Aralık 2023 10:49:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Altos Hornos de México’nun (AMHSA) mali yeniden yapılandırma sürecinden sorumlu olan mahkeme, şirketin hisselerini düzenlemek amacıyla hissedarlar toplantısı yapmasını yasakladı. Bununla birlikte mahkeme şirkete devlete bağlı petrol şirketi Pemex tarafından el konulmasını da engelledi.

AHMSA’nın ana hissedarı Alonso Ancira Elizondo, geçen hafta ABD merkezli Argentem Creek Partners’ın şirketin yönetimini devralması amacıyla bir hissedarlar toplantısı düzenlemişti.

AHMSA, Pemex’e olan borçlarının üçüncü taksitini şirket battığı ve faaliyetlerini durdurduğu için ödeyememişti. Pemex, AHMSA ile yapılan tazminat anlaşması kapsamında borçların ödenmemesi durumunda AHMSA’nın varlıklarını rehin alma yetkisine sahipti. Mahkemeye göre AHMSA’nın mali durumunu incelemekle görevli arabulucu, mahkemeden Pemex’in AHMSA’nın varlıklarına el koymasını durdurmasını istedi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

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