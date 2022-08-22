﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %5,1 düştü

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 09:49:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %2 düşüşle 2,97 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 22,53 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %2,8 artışla 1,98 milyon mt, yılın ilk yedi ayında ise yıllık %4,9 düşüşle 14,23 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 2,74 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde yıllık %5,2 düşüşle 20 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %6,4 düştü

15 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde azalan üretimle ilk yarıda %48,8 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna’nın çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde neredeyse üç kat düştü

10 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir’in satış gelirleri ilk yarıda iki kattan fazla arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

MMK’nın çelik satışları olumsuz piyasa koşulları nedeniyle ilk yarıda düştü

20 Tem | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Haziran döneminde %5,5 düştü

20 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %4,8 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %8,7 düştü

15 Haz | Çelik Haberler