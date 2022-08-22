Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %5,1 düştü

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 09:49:49 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %2 düşüşle 2,97 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 22,53 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %2,8 artışla 1,98 milyon mt, yılın ilk yedi ayında ise yıllık %4,9 düşüşle 14,23 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 2,74 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde yıllık %5,2 düşüşle 20 milyon mt seviyesinde kaydedildi.