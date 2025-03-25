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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %13,1 düştü

Salı, 25 Mart 2025 12:18:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %13,5 düşüşle 2,70 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %13,1 düşerek 5,38 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %15,9 düşüşle 1,71 milyon mt ve yılın ilk iki ayında ise yıllık %16,1 düşüşle 3,42 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,9 azalarak 2,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Şubat döneminde yıllık %12,9 düşüşle 4,85 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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