Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %13,1 düştü

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %13,5 düşüşle 2,70 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %13,1 düşerek 5,38 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %15,9 düşüşle 1,71 milyon mt ve yılın ilk iki ayında ise yıllık %16,1 düşüşle 3,42 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,9 azalarak 2,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Şubat döneminde yıllık %12,9 düşüşle 4,85 milyon mt seviyesine geriledi.