Almanya Çelik Federasyonu: 2025’e yönelik görünüm zayıf, hükümetin acilen harekete geçmesi gerekiyor

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl), yerel çelik sektörüne ilişkin açıklamalar yaptı ve geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile 2024 yılının tamamına ilişkin üretim miktarlarını paylaştı.

Açıklamada, 2024 yılında yerel çelik üretiminin çeşitli faktörlerden ötürü üst üste üçüncü kez 40 milyon mt sınırının altında kaldığı ifade edildi. Yerel çelik talebinin ise halen cansız seyrettiği vurgulandı. WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, üretim seviyelerinin düşük kalmaya devam etmesinin ve zayıf ekonominin yaklaşan tehlikeye işaret ettiğine dikkat çekti. Düşük fiyatlı çelik ithalatındaki sert artışın ve yüksek enerji maliyetlerinin yerel çelik üreticilerini tehdit altında bıraktığını ve hükümetin yeni yılın ilk 100 gününü kapsayacak şekilde şebeke kullanım ücretlerine yönelik 5,5 milyar € değerindeki sübvansiyonların yeniden getirilmesi gibi adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan WV Stahl İdari Yöneticisi ve Baş Ekonomisti Dr. Martin Theuringer, ekonomide bu yıl da önemli bir iyileşme belirtisi olmadığını vurguladı. Theuringer sözlerine, “Almanya’da yatırım talebi halen zayıf. Bununla birlikte ABD’nin ticaret politikası veya Çin’in ekonomik durumu gibi dış ticarette ciddi riskler var. Geçtiğimiz yıl Çin’den yapılan düşük fiyatlı ithalat, zaten zor olan durumu daha da kötüleştirdi. Almanya’da çelik talebinin ve üretiminin yeniden toparlanması için yatırım koşullarının iyileştirilmesi gibi pek çok alanda acilen yeni atılımlar gerekiyor,” şeklinde devam etti.

Bununla birlikte üretim miktarlarına bakıldığında, yerel ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %4,1 artışla 2,74 milyon mt seviyesine çıktığı görüldü. 2024 yılında ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla 37,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %5,4 artışla 2,05 milyon mt ve 2024 yılında yıllık %2,9 artışla 24,33 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %7,5 düşüşle 2,09 milyon mt seviyesine gerilerken, 2024 yılında yıllık %3 artışla 31,61 milyon mt seviyesine yükseldi.