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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %11,9 düştü

Perşembe, 22 Mayıs 2025 14:20:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %10,1 düşüşle 2,95 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk dört ayında ise ham çelik üretimi yıllık %11,9 düşerek 11,45 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %11,2 düşüşle 1,86 milyon mt ve yılın Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %14,6 düşüşle 7,18 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,6 azalarak 2,49 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Nisan döneminde yıllık %10,4 düşüşle 10,13 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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