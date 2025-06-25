Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %10,8 düştü

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %6,4 düşüşle 2,98 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk beş ayında ise ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşerek 14,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %9,8 düşüşle 1,83 milyon mt ve yılın Ocak-Mayıs döneminde ise yıllık %13,7 düşüşle 9,01 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 artarak 2,66 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Mayıs döneminde yıllık %8,3 düşüşle 12,79 milyon mt seviyesine geriledi.