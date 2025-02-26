Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %12,7 azaldı

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %12,7 düşüşle 2,68 milyon mt seviyesine geriledi.
Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %16,3 düşerek 1,72 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,7 azalarak 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, “Yeni yıla yaptığımız temkinli başlangıç, Almanya’nın ekonomik teşvik paketine duyduğu acil ihtiyacı gözler önüne seriyor. Yeni hükümetin hızlı ve cesaretli şekilde hareket etmesini bekliyoruz,” dedi.