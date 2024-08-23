Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %4,7 yükseldi

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %6,3 artışla 3,14 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %4,7 artışla 22,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %2,4 artışla 2,13 milyon mt, yılın ilk yedi ayında ise yıllık %2,7 artışla 14,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %2,5 artışla 2,60 milyon mt olurken, Ocak-Temmuz döneminde yıllık %2,9 artışla 19,32 milyon mt seviyesine çıktı.

Alman Çelik Birliği’nin Genel Müdürü ve Baş Ekonomisti Dr. Martin Theuringer, “Son aylarda üretimde görülen hafif artış sektörün toparlandığını göstermiyor. 2024, üretim tonajlarının düştüğü bir yıl olacak çünkü ülkede krize yönelik endişeler yaygınlaşıyor. Çoğu önemli çelik kullanıcısı sektör ve çelik talebi zayıflamaya devam ediyor. Bununla birlikte Avrupa’da ithalatın baskısı artıyor. 2025’e kadar ekonomide toparlanma olmasını beklemiyoruz,” ifadelerini kullandı.