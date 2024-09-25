Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde %4 yükseldi

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %0,5 artışla 2,88 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 25,38 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %0,3 artışla 1,98 milyon mt, yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %2,4 artışla 16,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %3,1 düşüşle 2,35 milyon mt olurken, Ocak-Ağustos döneminde yıllık %2,6 artışla 21,67 milyon mt seviyesine çıktı.