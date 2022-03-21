Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %1,1 arttı

Pazartesi, 21 Mart 2022 16:26:27 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,8 artışla 3,21 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %1,1 artışla 6,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %1,4 artışla 1,98 milyon mt, yılın ilk iki ayında ise yıllık %1,1 düşüşle 4,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %1,4 artışla 2,82 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Şubat döneminde yıllık %1 düşüşle 5,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.