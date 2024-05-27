Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %5,1 yükseldi

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 12:14:35 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %2,7 artışla 3,28 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,1 artışla 12.99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %1,2 artışla 2,10 milyon mt, yılın ilk dört ayında ise yıllık %3,9 artışla 8,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %0,1 düşüşle 2,73 milyon mt olurken, Ocak-Nisan döneminde yıllık %3,7 artışla 11,30 milyon mt seviyesine çıktı.