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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %5,1 yükseldi

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 12:14:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %2,7 artışla 3,28 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,1 artışla 12.99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %1,2 artışla 2,10 milyon mt, yılın ilk dört ayında ise yıllık %3,9 artışla 8,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %0,1 düşüşle 2,73 milyon mt olurken, Ocak-Nisan döneminde yıllık %3,7 artışla 11,30 milyon mt seviyesine çıktı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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