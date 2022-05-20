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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %3 düştü

Cuma, 20 Mayıs 2022 11:12:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %1,1 düşüşle 3,32 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 13,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %2,4 artışla 2,14 milyon mt, yılın ilk dört ayında ise yıllık %3,3 düşüşle 8,3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %0,7 düşüşle 2,94 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Nisan döneminde yıllık %4,3 düşüşle 11,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik pik demir hammaddeler Almanya Avrupa Birliği çelik üretimi 

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