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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %4,8 düştü

Salı, 21 Haziran 2022 15:20:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %11,5 düşüşle 3,24 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 16,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %14,1 düşüşle 2,01 milyon mt, yılın ilk beş ayında ise yıllık %5,6 düşüşle 10,3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %8,4 düşüşle 2,82 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Mayıs döneminde yıllık %5,1 düşüşle 14,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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