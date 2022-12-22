Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %7,9 azaldı

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:33:16 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %18 düşüşle 2,8 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %7,9 düşerek 34,16 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %16,4 düşüşle 1,84 milyon mt, yılın ilk 11 ayında ise yıllık %7,2 düşüşle 21,73 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %14,8 düşüşle 2,38 milyon mt olurken, Ocak-Kasım döneminde yıllık %7,2 düşüşle 30,03 milyon mt seviyesine geriledi.