Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %6,9 azaldı

Pazartesi, 21 Kasım 2022 11:26:08 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %14,4 düşüşle 3,14 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %6,9 düşüşle 31,39 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %20,4 düşüşle 1,83 milyon mt, yılın ilk 10 ayında ise yıllık %6,2 düşüşle 19,89 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %13,2 düşüşle 2,65 milyon mt olurken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %6,5 düşüşle 27,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi.