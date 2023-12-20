Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %4 düştü

Çarşamba, 20 Aralık 2023 13:59:16 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %2,4 düşüşle 2,7 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 32,81 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %5 düşüşle 1,75 milyon mt, yılın ilk on bir ayında ise yıllık %0,8 düşüşle 21,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1,7 artışla 2,3 milyon mt olurken, Ocak-Kasım döneminde yıllık %4,3 düşüşle 28,37 milyon mt seviyesine geriledi.

Alman Çelik Birliği’nin Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, “Bu yıla ait veriler kaygı verici. Çelik üretimi düşmeye devam ediyor. Elektrik fiyatlarının artıp ekonominin zayıflaması nedeniyle elektrik ark ocaklı çelik üretiminde büyük bir sıkıntı var. Çelik üreticilerinin üretimde büyük birr kısıtlamaya gitmemesi için acele bir şekilde önlem almalıyız,” ifadelerini kullandı ve çelik sektörünün rekabetçi elektrik fiyatlarına bir çözüm bulunmadığı sürece istikrar kazanamayacağını belirtti.