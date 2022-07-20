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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Haziran döneminde %5,5 düştü

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 10:03:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %7 düşüşle 3,19 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Haziran döneminde ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşüşle 19,56 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %7,9 düşüşle 1,94 milyon mt, yılın ilk altı ayında ise yıllık %6 düşüşle 12,24 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %8 düşüşle 2,78 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Haziran döneminde yıllık %5,6 düşüşle 17,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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