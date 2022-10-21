Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

Cuma, 21 Ekim 2022 11:08:10 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %15,4 düşüşle 2,84 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 28,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkenin pik demir üretimi yıllık %5,8 düşüşle 1,89 milyon mt, yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %4,5 düşüşle 18,06 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda, sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %10,6 düşüşle 2,65 milyon mt olurken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %5,7 düşüşle 25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.