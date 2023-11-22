Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

Çarşamba, 22 Kasım 2023 11:37:51 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %8,8 düşüşle 2,88 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 30,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %4,7 düşüşle 1,86 milyon mt, yılın ilk on ayında ise yıllık %0,4 düşüşle 19,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %2,2 düşüşle 2,52 milyon mt olurken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %4,7 düşüşle 26,07 milyon mt seviyesine geriledi.