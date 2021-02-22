Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %6 arttı

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %6 artışla 3,31 milyon mt oldu. Ülkenin ham çelik üretimi yeniden 2019 yılında kaydedilen ortalama seviyeye ulaştı, ancak yine de nispeten düşük bir seviyede yer aldı.
Ocak ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %7,9 artışla 2,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Ocak ayında Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %10,1 artışla 3,05 milyon mt oldu.