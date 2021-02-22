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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %6 arttı

Pazartesi, 22 Şubat 2021 12:23:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %6 artışla 3,31 milyon mt oldu. Ülkenin ham çelik üretimi yeniden 2019 yılında kaydedilen ortalama seviyeye ulaştı, ancak yine de nispeten düşük bir seviyede yer aldı.

Ocak ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %7,9 artışla 2,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %10,1 artışla 3,05 milyon mt oldu.


Etiketler: pik demir  hammaddeler  çelik üretimi  Avrupa Birliği  Almanya  ham çelik  |  benzer haberler »


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