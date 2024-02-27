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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %4,9 arttı

Salı, 27 Şubat 2024 12:25:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında yıllık %4,9 artışla 3,07 milyon mt oldu.

Ocak ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %4,7 artışla 2,05 milyon mt, sıcak haddelenmiş çelik üretimi ise yıllık %6,2 artışla 2,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Alman Çelik Birliği’nin Genel Müdürü ve Baş Ekonomist Dr. Martin Theuringer, “Ham çelik üretimindeki hafif artışa rağmen 2023 yılına kıyasla büyük bir değişiklik olacağını söyleyemiyoruz. Mali kriz nedeniyle 2023 yılı çok düşük seviyede üretim yapıldı ve bu durum devam edecek,” ifadelerini kullandı. Theuringer, üretimdeki artışa yönelik kaygılarla birlikte piyasada dolaşan tonaj miktarının da endişe verici olduğunu belirtti.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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