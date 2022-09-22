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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde %4,8 düştü

Perşembe, 22 Eylül 2022 09:46:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %2,3 düşüşle 2,87 milyon mt oldu. Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 25,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık bazda değişim göstermeyerek 1,94 milyon mt, yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %4,3 düşüşle 16,17 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %4,3 düşüşle 2,35 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,1 düşüşle 22,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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