Almanya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %14,8 arttı

Pazartesi, 21 Aralık 2020 12:30:59 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Kasım ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,8 artışla 3,37 milyon mt oldu. Kasım ayında üretim art arda iki ay artış gösterdi ve temkinli yükseliş trendi sürdü. Yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi önceki yıla göre %11,6 düşüşle 32,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %20,4 düşüşle 2,09 milyon mt, yılın ilk 11 ayında ise yıllık %13,9 azalarak 20,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %3,2 artışla 2,68 milyon mt oldu. Ocak-Kasım döneminde ülkenin sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %11,6 düşüşle 28,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.