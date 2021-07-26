Almanya’nın ham çelik üretimi ilk yarıda %18,1 arttı

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 11:13:22 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Haziran ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %38,2 artışla 3,42 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %18,1 artışla 20,61 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak, yılın ilk altı ayında ülkenin ham çelik üretimi 2018 yılında kaydedilen seviyenin altında kalmaya devam etti. Küresel ham çelik üretimi, dünya çapındaki çelik kullanıcılarının üretimlerini artırması ve yatırımlarla yükselen küresel taleple destekleniyor.

Haziran ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %45,3 artışla 2,1 milyon mt, yılın ilk altı ayında ise yıllık %19,4 artışla 13,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %45 artışla 3,04 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Haziran döneminde yıllık %20,4 artışla 18,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.