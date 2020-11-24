Almanya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %3,1 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 12:10:36 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,1 artışla 3,42 milyon mt oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi önceki yıla göre %13,9 düşüşle 29,14 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Almanya’nın Ekim ayındaki ham çelik üretimi, Şubat ayından bu yana ilk defa bir önceki yılın Ekim ayında üretilen seviyenin üzerinde kaydedildi.

Ekim ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %0,9 düşüşle 2,07 milyon mt, yılın ilk 10 ayında ise yıllık %16,6 azalarak 18,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %4,1 artışla 3,10 milyon mt oldu. Ocak-Ekim döneminde ülkenin sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %12,9 düşüşle 25,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.