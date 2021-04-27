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Almanya’nın ham çelik üretimi birinci çeyrekte %3,2 arttı

Salı, 27 Nisan 2021 11:47:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Mart ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %14,8 artışla 3,77 milyon mt olarak yaklaşık dört yılda kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yılın birinci çeyreğinde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,2 artışla 10,17 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Mart ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %10,7 artışla 2,33 milyon mt, yılın ilk üç ayında ise yıllık %3,3 artışla 6,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %11,9 artışla 3,37 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Mart döneminde yıllık %5,3 artışla 9,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  hammaddeler  pik demir  Almanya  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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