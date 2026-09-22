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Almanya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %6,3 arttı

Salı, 22 Eylül 2026 12:05:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %1,7 artışla 2,59 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın ilk sekiz ayında ise ham çelik üretimi yıllık %6,3 yükselerek 23,90 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %5,5 düşüşle 1,65 milyon mt ve yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,7 artışla 14,94 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,1 yükselerek 2,36 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Ağustos döneminde ise yıllık %4,2 artışla 21 milyon mt seviyesine çıktı.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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