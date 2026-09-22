Almanya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %6,3 arttı

Almanya Çelik Federasyonu Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %1,7 artışla 2,59 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın ilk sekiz ayında ise ham çelik üretimi yıllık %6,3 yükselerek 23,90 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %5,5 düşüşle 1,65 milyon mt ve yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,7 artışla 14,94 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,1 yükselerek 2,36 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Ağustos döneminde ise yıllık %4,2 artışla 21 milyon mt seviyesine çıktı.