Almanya’nın ham çelik üretimi 2023 yılında %2,3 düştü

Çarşamba, 24 Ocak 2024 14:07:13 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %2,3 düşüşle 2,6 milyon mt oldu. 2023 yılının tamamında ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 35,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Zayıf talebin ve yüksek elektrik fiyatlarının belirleyici olduğu bu seviye, 2009 yılında yaşanan ekonomik krizden beri en düşük üretim miktarı oldu.

Aralık ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %2,8 düşüşle 1,94 milyon mt, 2023 yılında ise yıllık %0,9 düşüşle 23,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %6 artışla 2,27 milyon mt olurken, geçtiğimiz yılın tamamında yıllık %3,6 düşüşle 30,64 milyon mt seviyesine geriledi.

Ülkede elektrik ark ocaklı çelik üretimi %11’lik sert bir düşüşle 9,8 milyon mt seviyesine gerilerken ekonomik kriz döneminde kaydedilen seviyenin bile altında kaldı. Alman Çelik Birliği’nin Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, “Almanya’nın 2023 yılında kaydedilen çelik üretimi, özellikle de elektrik ark ocaklı üretim konusunda çelik sektörünün çok ciddi bir durumda olduğunu gösteriyor. Siyasi kademede alınması gereken önlemler var. Hükümet rekabetçi olmayan elektrik fiyatlarıyla ve yıl başından beri iki kat artan iletim fiyatlarıyla mücadele etmeli” ifadelerini kullandı.