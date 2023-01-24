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Almanya’nın ham çelik üretimi 2022’de %8,4 düştü

Salı, 24 Ocak 2023 10:13:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %14,6 düşüşle 2,69 milyon mt oldu. Öte yandan 2022 yılında ham çelik üretimi yıllık %8,4 düşerek 36,85 milyon mt seviyesinde yer aldı. Pandeminin başladığı 2020 yılı hariç olmak üzere, geçtiğimiz yıl üretim 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviyede kaydedildi.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %12,6 düşüşle 1,99 milyon mt, yılın tamamında ise yıllık %7,6 düşüşle 23,73 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %15,7 düşüşle 2,02 milyon mt olurken, 2022’de yıllık %7,8 düşüşle 32,05 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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