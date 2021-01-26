Almanya’nın ham çelik üretimi 2020’de %10 düştü

Salı, 26 Ocak 2021 14:30:39 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,7 artışla 3,14 milyon mt oldu. 2020 yılının tamamında ise ülkenin ham çelik üretimi önceki yıla göre %10 düşüşle 35,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Almanya’nın ham çelik üretimi üst üste üçüncü yıl düştü ve 40 milyon mt sınırının altında kalarak 2009 krizinden bu yana kaydedilen en düşük üretim seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde ham çelik üretimi yıllık %9 artış gösterdi.

Aralık ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %9,8 artışla 2,23 milyon mt, yılın tamamında ise yıllık %12 azalarak 22,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %15,7 artışla 2,63 milyon mt oldu. 2020 yılında ülkenin sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %9,8 düşüşle 30,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.