Almanya’da çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde artsa da zayıf talep görünümü olumsuz etkiliyor

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %7,5 artışla 3,35 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın ilk üç ayında ise ham çelik üretimi yıllık %9 yükselerek 9,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Pik demir ve sıcak rulo üretimi de artışta

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %6,7 artışla 2,02 milyon mt ve yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %10,4 artışla 5,87 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,5 yükselerek 2,89 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Mart döneminde ise yıllık %4,9 artışla 8,01 milyon mt seviyesine çıktı.

Üretim artışı gerçek toparlanma anlamına gelmiyor

Buna rağmen WV Stahl, üretimdeki artışın gerçek bir toparlanmaya işaret etmediğini belirtti.

CEO Kerstin Maria Rippel, mevcut üretim seviyesinin yıllık bazda yaklaşık 37 milyon mt’a denk geldiğini ve sürdürülebilir kapasite kullanımı için gerekli olan 40 milyon mt eşiğinin altında kaldığını ifade etti.

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025 yılında 34,1 milyon mt ile küresel finansal krizden bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Talepteki zayıflık yapısal hale geldi

Sektördeki temel sorunun zayıf talep olmaya devam ettiği dile getirildi. 2017 yılından bu yana Almanya’da çelik tüketiminin yaklaşık %30 veya 12 milyon mt azaldığı aktarıldı.

Otomotiv ve makine imalatı gibi ana sektörlerde toparlanma henüz görülmezken, son dönemdeki hareketliliğin daha çok stok yenileme kaynaklı olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Almanya küresel çelik tüketiminde sekizinci sıraya gerilerken, bu durumun endüstriyel talepteki düşüşe işaret ettiği dile getirildi. Aynı zamanda artan ithalatın yerel üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

İthalat baskısı ve küresel arz fazlası

OECD’ye göre küresel çelik kapasite fazlasının 2027 yılına kadar 700 milyon mt’un üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum ticaret akışlarını bozmaya ve rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede federasyon, AB’nin ticareti koruma önlemlerinin gerekli bir adım olduğunun altını çizdi.

Öncü göstergelerin ise sınırlı bir iyileşmeye işaret ettiği paylaşıldı. Siparişler hafifçe artasa da genel olarak düşük kalmaya devam etti ve Ifo İş Ortamı Endeksi 2022’den bu yana uzun vadeli ortalamanın altında seyretmeyi sürdürdü.

Öncü pazarlar ve politika desteği çağrısı

WV Stahl, talebi canlandırmak amacıyla AB içinde üretilen düşük emisyonlu çelik için öncü pazarlar oluşturulmasını savundu. Kamu alımları önemli bir araç olarak görülürken, sektör temsilcileri bağlayıcı sürdürülebilirlik ve menşe kriterlerinin gerekliliğini vurguladı.

Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle artan enerji maliyetlerinin sektör için önemli bir risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi. Sektör, rekabet gücünü yeniden sağlamak ve düşük emisyonlu çelik üretimine geçişi desteklemek amacıyla sanayide kullanıma yönelik tüm maliyet kalemlerini kapsayan 50 €/MWh seviyesinden rekabetçi elektrik fiyatı talebini yineledi.