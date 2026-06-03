Almanya çelik sektörü demir yolu aksaklıklarının hammadde tedarikini tehdit ettiği konusunda uyardı

Almanya çelik sektörü, demir yolu yük taşımacılığında süregelen aksaklıkların çelik tesislerine yönelik kritik hammadde tedarikini tehdit ettiğini belirterek sektör genelinde üretim istikrarına ilişkin endişelerin arttığını açıkladı. Ülkenin demir yolu ağının mevcut durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), demir cevheri ve kömürün demir yoluyla taşınmasının altyapı çalışmaları ve operasyonel aksaklıklar nedeniyle gün geçtikçe daha sorunlu hale geldiğini ifade etti.

Tedarik zincirinde riskler artıyor

WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel’e göre demir cevheri ve kömür sevkiyatlarına ilişkin mevcut durum çelik sektörü açısından “son derece kritik” bir seviyeye ulaştı. Rippel, devam eden inşaat projeleri, operasyonel aksaklıklar ve yeterince hazır olmayan alternatif güzergâhların çelik tesislerine yönelik hammadde tedarikinin güvenilirliğini zedelediğini belirtti.

Birlik, söz konusu sorunların bazı tesislerde üretimi etkilemeye başladığını bildirdi.

Sektör demir yolu ağının modernizasyonunu destekliyor

Endişelere rağmen çelik sektörü temsilcileri, Almanya’nın demir yolu altyapısının modernizasyonu ve yenilenmesine verdikleri desteği yineledi. Ancak birlik, ağ modernizasyonunun başlıca sanayi sektörleri için güvenilir yük taşımacılığını etkilememesi gerektiğini vurguladı.

İnşaat çalışmalarının daha iyi yönetilmesi çağrısı

Birlik, demir yolu altyapı işletmecisi DB InfraGO’ya inşaat çalışmalarının yönetimini iyileştirme ve ağ yenileme projeleri sırasında sanayi tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesini sağlama çağrısında bulundu.

WV Stahl’a göre hammaddelere güvenilir erişim, çelik üretiminin sürdürülebilmesi ve Almanya’nın sanayi rekabet gücünün korunması açısından kritik önem taşıyor.