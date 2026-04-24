Almanya kamu alımlarını hızlandırıyor, çelik sektörü yeşil kriterlerin güçlendirilmesini talep ediyor

Almanya Federal Meclisi Ekonomi ve Enerji Komitesi, kamu alım prosedürlerini hızlandırmayı hedefleyen yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

Süreçlerin sadeleştirilmesi ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesini amaçlayan yasa tasarısının nihai oylama için Federal Meclis’e sunulacağı bildirildi.

Sadeleştirme ve dijitalleşme adımları

Düzenlemenin doğrudan sözleşme limitinin 50.000€ seviyesine yükseltilmesi ve belgeleme gerekliliklerinin azaltılması gibi birçok önemli değişiklik içerdiği ifade edildi.

Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler ile start-up’lara öncelik tanınarak ana yüklenicilerin, alt yüklenici olarak KOBİ’leri tercih etmesine olanak sağlanacağı dile getirildi.

Yatırım ve modernizasyon sürecine destek

Düzenlemenin, Almanya’nın Altyapı ve İklim Koruma Özel Fonu’nun devreye alınmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu ve yetkililerin projelerin daha hızlı hayata geçirilmesi için yeni kuralları kullanmaya teşvik edildiği belirtildi. Aynı zamanda politika yapıcılar, AB düzeyindeki “Made in EU” kriterleri ve düşük emisyon gereklilikleriyle uyum sağlandığını da vurguladı.

Ancak geniş desteğe rağmen yasa tasarısının hem muhalefet hem de sektör temsilcileri tarafından eleştirildiği aktarıldı. Eleştirilerin, düzenlemenin yeşil piyasaları teşvik etme ve bürokrasiyi azaltma konusunda yeterince ileri gitmediği üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

Alman çelik üreticileri adımların güçlendirilmesini talep ediyor

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), düzenlemeyi olumlu karşıladığını ancak sürdürülebilirlik kriterlerinin somut ve bağlayıcı olmaması konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi.

Federasyon yasa tasarısının yeşil çelik ve çimento gibi düşük emisyonlu malzemeler için zorunlu kriterler içermediğine dikkat çekti.

“Made in EU” çerçevesi öne çıkıyor

WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel, kamu alımlarının iklim dostu malzemelere talep yaratmada kritik rol oynayabileceğini vurguladı. Ancak bağlayıcı “Made in EU” kriterlerinin ve ölçülebilir sürdürülebilirlik hedeflerinin bulunmamasının reformun etkinliğini sınırlandırdığına dikkat çekti.

Karbonsuzlaşma hedefleri risk altında

Federasyon, sürdürülebilirlik ve menşe kriterlerinin entegre edilmemesi halinde kamu ihalelerinde en düşük maliyetli tekliflerin seçilmeye devam edebileceğini belirtti. Bu durumun daha yüksek emisyonlu ithalatı teşvik edebileceğini ve Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedeflerini zayıflatabileceğini dile getirdi.

Bu kapsamda WV Stahl, bağlayıcı kuralların hızla devreye alınmasını ve mevcut politika araçlarının daha etkin kullanılmasını talep ederken, düşük emisyonlu çelik yatırımlarının sürdürülebilmesi için öngörülebilir talep ve planlama ortamının oluşturulmasının kritik olduğunu vurguladı.