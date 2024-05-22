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Almanya çelik sektörü karbonsuzlaşma için hükümet desteği talep ediyor

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 11:12:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl), Alman hükümetinden orta ölçekli çelik şirketlerinin karbondan arındırma çalışmaları doğrultusunda karşılaştığı küresel piyasaya kıyasla yüksek enerji maliyetleri, küresel kapasite fazlası nedeniyle adil olmayan ithalat ve finansman koşullarının zorlaşmasıyla sonuçlanan zayıflayan ekonomi gibi sorunlara çözüm bulmasını talep etti.

Almanya Çelik Birliği Başkanı Bernhard Osburg, “Yeşil dönüşümün bu kritik aşamasında özellikle orta ölçekli çelik üreticilerinin rekabet gücünü korumak için acilen politik önlemlere ihtiyacımız var. Özellikle rekabetçi elektrik fiyatlarına yönelik önlem alınması ve şebeke abonelik ücretlerinin istikrarlı hale gelmesi için teşvik gerekiyor,” şeklinde konuştu.

Açıklamaya göre elektrik maliyetlerinin azaltılması, yeşil elektriğe erişimin sağlanması, hükümet finansmanı koşullarının uyarlanması, hidrojen altyapısının kurulması ve gereken kalitede hurda bulunabilirliği sağlanması, Almanya’nın çelik üretiminin rekabet gücünü ve karbondan arındırma çalışmalarını sürdürmek üzere en acil önlemler arasında yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya’daki karbondan arındırma projelerine devam edebilmek amacıyla Almanya hükümetinin yeşil geçiş konusunda daha net bir politika devreye almasının önem taşıdığını vurgulamıştı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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