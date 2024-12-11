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Almanya Çelik Federasyonu: Yüksek enerji maliyetleri halen sektörün en kritik sorunu

Çarşamba, 11 Aralık 2024 11:40:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) Başkanı Gunnar Groebler, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından yerel çelik sektörünün yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklamalar yaptı.

Groebler, Avrupa’daki düşük fiyatlı ithalattan kaynaklı haksız rekabetin Almanya çelik sektörünü tehdit altında bıraktığını ifade etti. Bu nedenle Avrupa’nın çelik sektörünü korumak ve net koruma önlemleri devreye almak için bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Dolayısıyla Avrupa’ya çelik zirvesi düzenlemesi çağrısında bulundu.

WV Stahl yetkilisi, bir diğer ciddi tehdidin de ulusal düzeyde olduğuna vurgu yaptı. Yüksek enerji maliyetlerinin yerel çelik sektörünün belini büken en kritik sorun olmaya devam ettiğini dile getirdi. Bu doğrultuda Almanya hükümetinin uzun vadede elektrik fiyatlarını önemli ölçüde düşürmesi gerektiğini ve politikacıların şebeke kullanım ücretleri için önerdiği 1,3 milyar €’luk devlet yardımının yeterli olmadığını söyledi. Sonuç olarak, çelik sektörünün uzun vadede rekabet gücünü koruyabilmesi için geleceğe dönük çözümlerin gerektiğinin altını çizdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Scholz, yüksek enerji maliyetleri, düşük fiyatlı ithalat ve ekonomik durgunluğun baskısı altında olan yerel çelik sektörüne yardımcı olacak bazı önlemler açıklamıştı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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