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Almanya Ulusal Çelik Zirvesi 2026'da enerji maliyetleri ve düşük emisyonlu çelik piyasalarına odaklanılacak

Perşembe, 05 Kasım 2026 12:05:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Ulusal Çelik Zirvesi 2026'nın, rekabet gücü, iklim nötr üretim ve istihdam konularını ele almak üzere siyaset, çelik şirketleri, sendikalar, sanayi birlikleri ve akademi temsilcilerinin katılımıyla 16 Kasım tarihinde Salzgitter AG'nin Salzgitter kentindeki Bilgilendirme Merkezi'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Etkinliğin Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in 6 Kasım 2025 tarihinde Federal Başbakanlıkta ev sahipliği yaptığı çelik zirvesinin ardından düzenleneceği belirtildi. Söz konusu toplantıda çelik sektörü, sendikalar, çelik üretimi yapan eyaletler ve federal bakanlıkların temsilcileri bir araya gelmiş, görüşmelerde dış ticaret, enerji ve rekabet gücü konularına odaklanılmıştı. 16 Kasım tarihindeki zirvede ise Almanya'nın çelik üretimi yapan eyaletlerinin, metal işçileri sendikası IG Metall'in ve Almanya Çelik Federasyonu'nun (WV Stahl) yerel çelik üretiminin ve sanayide katma değer yaratımının güvence altına alınması için gerekli siyasi ve ekonomik koşulları ele alacağı ifade edildi.

Rekabetçi enerji fiyatları ve düşük emisyonlu çelik piyasaları öncelikli

Zirvede özellikle enerji yoğun sektörler için rekabetçi enerji fiyatlarına ve düşük emisyonlu çeliğe yönelik öncü piyasaların geliştirilmesine odaklanılacağı dile getirildi. Alman çelik üreticilerinin yeni üretim süreçlerine ve iklim dostu altyapıya önemli yatırımlar yaparken yüksek enerji maliyetleri, jeopolitik gerilimler, artan ticari anlaşmazlıklar, küresel kapasite fazlası ve yoğunlaşan uluslararası rekabet dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Aynı zamanda Almanya'nın rekabet gücünü, sanayide yaratılan katma değeri ve istihdamı koruyarak iklim nötr çelik üretimine geçişi nasıl ilerletebileceğinin ele alınacağı paylaşıldı. Ayrıca çeliğin ulaşım, altyapı, konut, savunma, enerji dönüşümü ve makine imalatı açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Zirvede çelik sektörünün endüstriyel tedarik zincirlerine ve istihdama katkısı korunarak güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir Almanya çelik sektörü için gerekli koşulların tartışılmasının ve çözümlerin belirlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Zirve öncesinde thyssenkrupp Steel Europe bünyesindeki IG Metall temsilcileri, uygun enerji fiyatları, düşük emisyonlu çeliğe yönelik talep ve haksız ithalata karşı koruma konularındaki taleplerini açıkladı. Uluslararası düzeyde rekabetçi enerji fiyatları sağlanması ve iklim nötr hidrojen üretiminin yaygınlaştırılması için öngörülebilir koşullar oluşturulmasını istedi ve bu koşulların yatırımları, sanayide yaratılan katma değeri ve istihdamı korumak için gerekli olduğunu vurguladı.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Konferanslar 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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