 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Thyssenkrupp...

Thyssenkrupp Duisburg DRI tesisinin devreye alınmasını 2029'a erteledi

Salı, 10 Kasım 2026 13:46:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan bir kararda Almanya merkezli thyssenkrupp Steel Europe'un Duisburg'da inşaatı devam eden doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisini 2027 yerine 2029 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı açıklandı. İki yıllık ertelemenin projenin yenilikçi yapısından kaynaklanan inşaat gecikmelerine bağlı olduğu belirtildi.

DRI tesisi bir yüksek fırının yerini alacak

tkH2Steel projesi kapsamında tesisteki kömür bazlı dört yüksek fırından birinin yerini yıllık 2,5 milyon mt DRI üretim kapasiteli bir doğrudan indirgeme tesisi alacak. Tesise bağlı iki ergitme ünitesinin toplam pik demir üretim kapasitesi ise yıllık 2,3 milyon mt olacak.

Bu yapı thyssenkrupp'un mevcut sonraki aşama çelik üretim süreçlerini ve ürün kalitesini korumasına olanak sağlayacak. Duisburg'daki pik demir veya çelik üretimini artırmadan mevcut üretimin yerini alacak proje, şirketin 2045 yılına kadar iklim nötr çelik üretimine geçme hedefini destekleyecek.

Hidrojene geçiş daha kademeli ilerleyecek

Tesiste hidrojen kullanımının artırılması başlangıçta öngörülenden daha yavaş ilerleyecek. Değişen enerji maliyetleri ve projenin geliştirilmesi sırasında belirlenen ilave teknik gereklilikler nedeniyle doğal gaz kullanımı daha yüksek olacak.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, projenin 2 milyar € tutarındaki kamu finansmanı paketinin koşullarında yapılan değişiklikleri onaylayarak hidrojene geçişte daha fazla esneklik sağladı.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp Steel'in tkH2Steel karbonsuzlaşma projesinde hidrojene geçiş koşulları esnetildi

02 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Steel yeniden yapılandırma kapsamında en az 1,2 milyar € AVFÖK elde etmeyi hedefliyor

30 Eyl | Çelik Haberler

Thyssenkrupp yenileme çalışmaları kapsamında Duisburg'daki 2 No'lu yüksek fırınını devre dışı bırakıyor

01 Eyl | Çelik Haberler

Primetals, thyssenkrupp Steel'in Duisburg tesisindeki slab döküm makinesinin modernizasyonunu tamamladı

20 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp'un Duisburg'daki DRI tesisi başlangıçta hidrojen kullanmadan faaliyet gösterebilir

14 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde 34 milyon € net kâr kaydetti

13 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Rasselstein 8 MWp'lik güneş enerjisi santralinden yenilenebilir elektrik temin edecek

10 Ağu | Çelik Haberler

Almanya hurda piyasası lojistik sorunların etkisiyle yavaşladı

16 Tem | Hurda ve Hammadde

Thyssenkrupp, AST’deki kalan hissesinin Arvedi Group’a satışını tamamladı

12 Haz | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Ekim’deki yangının ardından Duisburg’daki sıcak şerit haddehanesini yeniden devreye aldı

04 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis