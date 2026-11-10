Thyssenkrupp Duisburg DRI tesisinin devreye alınmasını 2029'a erteledi

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan bir kararda Almanya merkezli thyssenkrupp Steel Europe'un Duisburg'da inşaatı devam eden doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisini 2027 yerine 2029 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı açıklandı. İki yıllık ertelemenin projenin yenilikçi yapısından kaynaklanan inşaat gecikmelerine bağlı olduğu belirtildi.

DRI tesisi bir yüksek fırının yerini alacak

tkH2Steel projesi kapsamında tesisteki kömür bazlı dört yüksek fırından birinin yerini yıllık 2,5 milyon mt DRI üretim kapasiteli bir doğrudan indirgeme tesisi alacak. Tesise bağlı iki ergitme ünitesinin toplam pik demir üretim kapasitesi ise yıllık 2,3 milyon mt olacak.

Bu yapı thyssenkrupp'un mevcut sonraki aşama çelik üretim süreçlerini ve ürün kalitesini korumasına olanak sağlayacak. Duisburg'daki pik demir veya çelik üretimini artırmadan mevcut üretimin yerini alacak proje, şirketin 2045 yılına kadar iklim nötr çelik üretimine geçme hedefini destekleyecek.

Hidrojene geçiş daha kademeli ilerleyecek

Tesiste hidrojen kullanımının artırılması başlangıçta öngörülenden daha yavaş ilerleyecek. Değişen enerji maliyetleri ve projenin geliştirilmesi sırasında belirlenen ilave teknik gereklilikler nedeniyle doğal gaz kullanımı daha yüksek olacak.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, projenin 2 milyar € tutarındaki kamu finansmanı paketinin koşullarında yapılan değişiklikleri onaylayarak hidrojene geçişte daha fazla esneklik sağladı.