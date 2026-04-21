Alman KOBİ’ler artan enerji ve ulaşım maliyetleri karşısında hükümetten acil müdahale talep ediyor

Almanya’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) liderliğinde metalurji, lojistik ve atık yönetimi sektörlerinden çok sayıda kuruluşun desteklediği bir koalisyon, federal hükümete hitaben yayımladığı açıklamada enerji ve ulaşım maliyetlerindeki krizin kontrolden çıktığı uyarısında bulunarak bunun Almanya sanayisinin geleceğini doğrudan tehdit ettiğini bildirdi.

Koalisyon hükümetin müdahalelerini kabul etmekle birlikte, “Benzin ve dizelde enerji vergisinin geçici olarak düşürülmesi KOBİ’lere rahatlama sağlamak adına önemli bir ilk adım ancak kesinlikle yeterli değil. Daha hedefli destek önlemleri artık hızla devreye alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre jeopolitik gerilimler fiyat oynaklığını artırarak tüm sanayi ve hizmet değer zincirlerini etkiliyor. Bu krizden en fazla etkilenen kesimin KOBİ’ler olduğu belirtilirken, büyük şirketlerin aksine KOBİ’lerin fiyat dalgalanmalarına karşı kendilerini koruyacak araçlarının sınırlı olduğu ve maliyet artışlarını müşterilere tam olarak yansıtamadıkları vurgulandı.

“Maliyetler kısmen siyasi kaynaklı”

Koalisyona göre mevcut kriz kaçınılmaz bir doğal afet değil. Enerji ve ulaşım maliyetlerinin önemli bir kısmı vergiler, kamu kesintileri ve düzenleyici çerçeveler tarafından belirleniyor. Açıklamada, “Yalnızca uluslararası piyasa gelişmelerine işaret etmek yeterli değildir,” denildi.

Bu durumun marjlar ve yatırım kapasitesi üzerinde ciddi baskı yarattığı, bunun da rekabet gücünde düşüş, yatırımların azalması, üretimin yurtdışına kayması ve ülkenin sanayisizleşmesinin hızlanması riskini doğurduğu ifade edildi.

Beş maddelik eylem planı

Durumun istikrara kavuşturulması için dernekler beş somut adım önerdi:

Devlet kaynaklı maliyetlerin azaltılması kapsamında enerji, elektrik ve akaryakıt vergilerinin kalıcı olarak Avrupa minimum seviyesine düşürülmesi, karbon emisyonu kaynaklı ek maliyetlerin gözden geçirilmesi ve uygun maliyetli ulaşıma bağımlı sektörlere hedefli destek sağlanması talep edildi.

Yatırımların korunması için KOBİ’lere yönelik mevcut desteklerin geliştirilmesi, kısa vadeli fiyat artışlarını etkili şekilde dengeleyecek mekanizmaların uygulanması, yatırım ortamı için öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması ve kamu ihalelerinde fiyat ayarlama maddelerinin yeniden devreye alınarak genişletilmesi önerildi.

Arz güvenliğinin sağlanması adına yerel hammadde üretiminin hızlandırılmış izin süreçleriyle desteklenmesi, stratejik rezervlerin kullanılması ve Avrupa genelinde hammadde tedariki konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yeni yükümlülüklerin ertelenmesi ve rahatlatıcı önlemlerin devreye alınması kapsamında rekabet gücünü bozacak ek maliyet artırıcı unsurlardan kaçınılması ve tek taraflı ulusal uygulamaların sınırlandırılması çağrısı yapıldı.

Geçiş sürecinde pragmatik yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulanarak enerji politikasının teknoloji açısından tarafsız olması ve ekolojik dönüşümün ekonomik sürdürülebilirliğinin korunması gerektiği ifade edildi.

Hükümete ültimatom

Sonuç olarak imzacı kuruluşlar kısa vadede destek önlemlerinin hayata geçirilmesi, rekabet dezavantajlarının ortadan kaldırılması ve işletmeler için arz ile planlama güvenliğinin sağlanması için federal hükümete acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Rekabet gücü ve katma değer yaratımının risk altında olduğu mevcut ortamda koalisyon artık gecikmeye veya taktiksel adımlara yer olmadığını belirterek, “Federal hükümet KOBİ’lerin ekonomik sürdürülebilirliğini güvence altına almak için kararlı adımlar atmalıdır,” ifadelerini kullandı.